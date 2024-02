URNE VIRTUALI

Meloni flette, il Pd riflette

Fratelli d'Italia perde mezzo punto in due settimane e segna il suo dato più basso (28,1%) da quando è al governo. Prosegue il calo della Lega (8,3%) e non si muove Forza Italia (7,5%). I dem ancora sotto il 20% ma si accorcia un po' la distanza tra le coalizioni

Centrodestra in flessione, centrosinistra in leggera ripresa. Questo il quadro settimanale secondo la Supermedia YouTrend/Agi, basata sui sondaggi nazionali relativi alle intenzioni di voto. Fratelli d’Italia è ancora, nettamente, il primo partito, ma perde mezzo punto in due settimane (dal 1 al 14 febbraio), e fa segnare il suo dato più basso (28,1%) dall’insediamento del governo. Stesso discorso per la Lega ora all’8,3% (-0,2) che continua nel suo trend negativo.

Guadagna seppur di poco il Pd che sale a sua volta di mezzo punto raggiungendo il 19,7 e trascina il centrosinistra al 26%, cioè vicinissimo al risultato della coalizione alle politiche (26,1%), da allora mai più raggiunto. Perde un punto e mezzo invece la coalizione di centrodestra al 44%, dopo le tensioni in maggioranza. Il M5s resta stabile al 16,2%, Forza Italia recupera pochissimo (+0,1%) e si attesta al 7,5%. Da segnalare, il superamento del 4%, soglia di sbarramento per le Europee, da parte di Azione (adesso al 4,1, +0,3) mentre Italia Viva resta praticamente stabile al 3% (-0,1), come anche l’allranza Verdi e Sinistra al 3,9, +Europa 2,5 e Italexit 1,6.

Supermedia liste

FdI 28,1% (-0,5%)

Pd 19,7 (+0,5)

M5s 16,2 (=)

Lega 8,3 (-0,2)

Forza Italia 7,5 (+0,1)

Azione 4,1 (+0,3)

Verdi/Sinistra 3,9 (=)

Italia Viva 3,0 (-0,1)

+Europa 2,5 (=)

Italexit 1,6 (=)

Supermedia coalizioni 2022

Centrodestra 44,0% (-1,5%)

Centrosinistra 26,0 (+0,3)

M5s 16,2 (=)

Terzo Polo 7,1 (+0,1)

Italexit 1,6 (=)

Altri 5,1 (+1,1)

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 1° al 14 febbraio, è stata effettuata il giorno 15 febbraio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demos (data di pubblicazione: 10 febbraio), SWG (5 e 12 febbraio) e Tecnè (3 e 10 febbraio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.