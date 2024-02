Politica università Asti: Giarrizzo (Pd), squadrismo è altro

"La risposta dell'onorevole Marcello Coppo all'opinione espressa dal Partito democratico di Asti dimostra la scarsa capacità della destra italiana a comprendere che esista una pluralità di idee, elemento determinante in una democrazia". Lo afferma, tramite nota stampa, Andrea Giarrizzo, segretario cittadino del Pd di Asti, in risposta alle recenti polemiche sull'istituzione di un corso di politica all'università di Asti, a cura dell'"Istituto Stato e Partecipazione", che avrà come relatori anche lo stesso Coppo (Fratelli d'Italia). "Le preoccupazioni del nostro partito - aggiunge - riguardano l'utilizzo di un luogo come quello dell'Università ai fini della propaganda e del proselitismo politico, quando invece dovrebbe essere un luogo di formazione plurale e libero da influenze politiche dirette o indirette. Fratelli d'Italia ha tutto il diritto di fare formazione politica ma lo faccia nelle sue sedi e con trasparenza. Fa paura l'utilizzo superficiale del termine squadristi da parte dell'onorevole Coppo, i veri comportamenti squadristi messi in atto dai fascisti sono stati purtroppo altri".