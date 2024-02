Cavallone a Collegno e smemorati del Nazareno

Dicono che… per una volta la smemorata sia quella del Nazareno e non di Collegno. Nel Pd infatti c’è chi non si è dimenticato che per scegliere un candidato si possono fare le primarie ed è proprio nella città alle porte di Torino, nel passato sede di un tristemente famoso ospedale psichiatrico, che il manicomio si è evitato. E così in vista delle prossime elezioni comunali il testa a testa tra due assessori dell’attuale giunta di centrosinistra è stato risolto dalle consultazioni. Per la cronaca, a vincere è stato Matteo Cavallone, del Pd, con una percentuale di voti vicina al 60, mentre il collega Enrico Manfredi (Sinistra italiana) si è attestato su un onorevole 40%. Qualcuno ora ricordi alla smemorata Elly Schlein che quando non c'è accordo sui candidati (alle amministrative come alle regionali) si può ricorrere ai gazebo. Che poi è il modo in cui lei è diventata segretaria. A Piossasco, altro centro del Torinese, le primarie hanno premiato l'assessora uscente Simona Raneri, sostenuta dall'area popolare dem di Monica Canalis, che ha avuto la meglio sul presidente del Consiglio comunale Lillo Ventura, appoggiato dai consiglieri regionali Daniele Valle e Raffaele Gallo.