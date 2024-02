Caso Viale: Russi (M5s), stupisce tempismo di certe consigliere

"Se esiste un problema di comportamenti di natura vessatoria verso le consigliere è giusto affrontarlo, avremmo già dovuto farlo, tra l'altro in aula e non a mezzo stampa. Di certo però stupisce il tempismo di certe dichiarazioni da parte di alcune colleghe della maggioranza". A dirlo il capogruppo M5s in consiglio comunale, Andrea Russi, in riferimento ad alcune dichiarazioni nei confronti del consigliere Silvio Viale, in seguito all'inchiesta che lo vede coinvolto in qualità di ginecologo. "L'impressione - dice Russi - è che la visibilità che ha avuto una vicenda tanto delicata abbia rappresentato per qualcuno un'opportunità per provare a risolvere dinamiche tutte interne alla maggioranza, magari con il coltello tra i denti. Così facendo - riflette - rischiamo di dare un segnale inopportuno su un tema, come quello delle discriminazioni di genere, che invece richiede la massima serietà ed attenzione da parte di tutte e tutti i rappresentanti eletti".