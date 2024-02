Gallo spennato

Dicono che… non si aspettasse certo di essere disarcionato anzitempo, eppure lui – che siede nell’esecutivo del Coni regionale da alcuni anni – ha saputo prendere il voltafaccia di qualche associato con sportività. Gianni Gallo non è stato confermato al vertice di Confcooperative Piemonte Nord, nonostante fosse l’unico candidato nell’assemblea di ieri. Essendo al suo terzo mandato, però, lo Statuto prevedeva un quorum dei due terzi che lui non è riuscito a raggiungere. E allora strada spianata per la sua vice, Irene Bongiovanni, presidente della DStile, moglie dell’ex sindaco di Ciriè Francesco Brizio e da sempre legata al mondo della cooperazione bianca. Il progetto procede nel segno della continuità e a Gallo non è rimasto che fare buon viso a cattivo gioco.