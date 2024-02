Palenzona, "basta ideologie, autostrade essenziali per il Paese"

"Sono italiano, orgoglioso di essere italiano. Però dobbiamo aver ben presente la realtà. La stabilità di governo non basta, ci vuole la politica. Tutti hanno parlato di Italia banchina del Mediterraneo, abbiamo lottato perché i corridoi europei passassero per la pianura padana. Queste sono ricchezze. In queste corridoi passa tutto ciò che serve per lo sviluppo". Lo ha detto il presidente di Aiscat Fabrizio Palenzona sul palco del Forum in Masseria 2024. "Abbiamo assoluto bisogno - ha aggiunto - di strade e autostrade. Speriamo che le ferrovie facciano il massimo, ma è una gamba del sistema. Per l'ossatura è necessaria la gomma. Se non mettiamo in sicurezza il sistema autostradale creaiamo un danno irreversibile alla competitività. Dobbiamo mettere i soldi che servono alla manutenzione intelligente, non dobbiamo essere ideologici. Dobbiamo garantire il sistema economico e le strade sono decisive. Siamo la rete più vecchia di Europa perché i nostri avi sono stati bravi". "Io sono convinto - ha proseguito - che il governo durerà, anche per mancanza di alternative. Ma queste cose devono andare avanti con chiunque ci sia. Basta ideologie, facciamo le cose che servono al Paese. E togliamo di mezzo soprattuto gli stupidi".