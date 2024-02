Regina Margherita, inaugurata la nuova pediatria d'urgenza

Taglio del nastro oggi all'ospedale Regina Margherita di Torino per la nuova pediatria d'urgenza, tredici posti letto collegati al pronto soccorso che riescono ad assistere 500 bambini all'anno. Il reparto è stato completamente rinnovato con l'aiuto della Fondazione Forma, che ha già annunciato il prossimo impegno: la ristrutturazione della patologia neonatale. Con i due progetti, più quello recente della risonanza magnetica nucleare, la Fondazione ha contribuito al miglioramento dell'ospedale con 2,5 milioni di euro. L'inaugurazione del reparto, diretto da Claudia Bondone, è avvenuta alla presenza del governatore del Piemonte, Alberto Cirio, e del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. Sono intervenuti anche il direttore generale della Città della Salute di Torino, Giovanni La Valle, il presidente della Fondazione Forma Antonino Aidala, la direttrice del Regina Margherita, Franca Fagioli e il commissario dell'ospedale, Giovanni Messori Ioli. La ristrutturazione edilizia ha interessato un'area di 500 metri quadrati, ora dotata di tre stanze singole e cinque doppie, con bagno. Nel corridoio di accesso, dipinto con colori e temi rilassanti, i bambini possono giocare: ora per esempio con una caccia alle uova pasquali che sono state nascoste. Gli spazi sono pensati per mantenere uno spazio intimo per i genitori e anche per permettere lo studio dei più grandicelli. "Il prossimo progetto - ha ricordato Cirio - è la trasformazione dell'ospedale in Irccs, traguardo ambizioso ma per il quale il Regina Margherita ha tutte le carte in regola". "Il Covid - ha osservato Lo Russo - ha riportato al centro l'investimento pubblico in sanità: certo la sanità pubblica costa, ma è un valore che va difeso".