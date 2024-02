Binatti separato in casa

Dicono che… ormai in Fratelli d’Italia sia diventato un caso. Si tratta di Federico Binatti, presidente della Provincia di Novara con una gran voglia di candidarsi alle prossime regionali ma che il senatore Gaetano Nastri, leader incontrastato dei meloniani sotto la cupola di San Gaudenzio, ha escluso dalla terna che si presenterà al via il prossimo 9 giugno. I rapporti tra i due ormai sono ai minimi e per questo Binatti starebbe assillando i suoi “riferimenti nazionali” – da Augusta Montaruli ad Andrea Delmastro fino all’eurodeputato Carlo Fidanza – per ottenere quel posto in lista tanto agognato.

Lui dice di aver costruito una rete di amministratori in tutta la provincia ed è convinto di poter competere con gli altri candidati – Michele Ragno, Marina Chiarelli e Gianluca Godio – ma la realtà è che pare essere rimasto molto isolato. Nell’ultimo direttivo, infatti, era stato lui stesso a sottoscrivere il verbale della riunione in cui è stata santica lla sua esclusione, raccontano alcuni presenti, ora è tornato sui suoi passi ma il suo ex padrino politico gli ha già fatto terra bruciata.