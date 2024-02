Torino Bellissima, nominare Figliuolo commissario sicurezza

Torino nomini un 'commissario' per la sicurezza, una figura da affiancare agli assessori competenti. A chiederlo è Torino Bellissima che indica come nome quello del generale Francesco Figliuolo. La proposta, come anticipato oggi da alcuni quotidiani, è in una mozione del vicecapogruppo Pierlucio Firrao, presentata ieri in commissione consiliare. "Il generale Figliuolo - sottolineano Firrao e il capogruppo di Torino Bellissima, Paolo Damilano sui social - è un torinese capace e stimato trasversalmente, che ha dimostrato già di saper gestire situazioni molto complesse traghettandoci fuori dalla pandemia. Siamo convinti che sarebbe in grado di risolvere anche l'emergenza sicurezza a Torino, da Barriera di Milano ad Askatasuna". La mozione richiama il provvedimento annunciato dal sindaco di Milano, Beppe Sala, ossia "la nascita di un comitato strategico per la sicurezza e la coesione sociale delegando un esperto di supporto esterno all'amministrazione comunale scegliendo Franco Gabrielli. Tale figura - precisa l'atto - non sostituirà gli assessori competenti, ma li affiancherà per migliorare la situazione". Nella mozione si chiede dunque di seguire l'esempio milanese nominando un commissario ruolo per il quale, nella commissione di ieri, è stato indicato il nome di Figliuolo che, per ora, non è però ancora stato interpellato. La proposta di mozione passerà ora al voto della Sala Rossa, anche se la maggioranza ha già espresso le sue perplessità circa la nomina di un commissario per la sicurezza, sostenendo che non ce n'è bisogno.