Stellantis: Appendino, Urso non ha garanzie su investimenti

"Dall'audizione del ministro Urso relativa al settore automotive abbiamo capito che il governo italiano non ha ottenuto nessuna garanzia da Stellantis. Urso ha candidamente ammesso di aver condotto, in sede europea, battaglie sui sussidi e sui modelli euro 6 ed euro 7 su espressa richiesta di Tavares. Di fronte alla nostra domanda su quali siano le garanzie ottenute in cambio da Stellantis pero' ha fatto scena muta. Piu' posti di lavoro? Piu' investimenti? Avvio di nuove produzioni? Il sospetto che Urso in cambio abbia ricevuto solo una pacca sulla spalla e' forte". Lo dichiara in una nota la deputata M5s Chiara Appendino.