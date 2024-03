Gallo (Pd), revisione dei Lea e del tariffario è un disastro

"Abbiamo rilevato una forte preoccupazione in merito alla modifica dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) e del tariffario che aprirà alla riduzione di alcuni servizi attualmente erogati gratuitamente o con ticket ai cittadini e rivoluzionerà, in negativo, il servizio sanitario. I dietisti, per esempio, hanno segnalato che molte delle prestazioni da loro erogate, con l'introduzione dei nuovi Lea, verranno cancellate e questa decisione avrà ricadute gravi anche sul personale che rischierà il licenziamento". Lo spiega il presidente del gruppo Pd in Consiglio regionale del Piemonte Raffaele Gallo, dopo che oggi si è tenuta nella quarta commissione l'audizione dei rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, dell'ordine dei fisioterapisti e dell'ordine degli infermieri, in merito alla modifica dei livelli essenziali di assistenza e al nuovo nomenclatore in vigore dal 1 aprile 2024. "Con il nuovo nomenclatore - prosegue l'esponente dem - verranno diminuite molte prestazioni fondamentali e non è stata ricompresa nessuna prestazione domiciliare, in netta contrapposizione con l'applicazione del modello territoriale. Si tratta di una scelta gravissima, basti pensare che, per esempio, verrebbe a mancare totalmente la radiologia domiciliare. Inoltre, si è deciso di ridurre di due terzi il valore economico di alcuni servizi che, sicuramente, verranno così abbandonati dal privato e ricadranno sul pubblico con impossibilità di far fronte alla richiesta e con un conseguente allungamento infinito delle liste d'attesa. Assisteremo alla perdita totale di alcune prestazioni di cui la salute pubblica ha estremo bisogno, di fatto escludendo alcune professioni sanitarie dall'erogazione pubblica e convenzionata".