Rossi (Pd), per Città salute Novara consulenza da 160mila euro

"Per rivedere il progetto di fattibilità tecnico-economica della futura Città della Salute di Novara con particolare riguardo ai maggiori costi per costruzione e impiantistica, la giunta di Alberto Cirio ha messo in campo una consulenza da 160mila euro": lo sottolinea il segretario del Pd del Piemonte Domenico Rossi, vicepresidente della commissione sanità del consiglio regionale. "È il momento della chiarezza - afferma l'esponente Dem annunciando una interrogazione - evidentemente non è basato affiancare ai tecnici del Maggiore di Novara gli uffici della Regione, come deciso dall'assessore Luigi Icardi dopo l'ennesima sospensione del bando. È lecito chiedersi però cosa è stato fatto in questi mesi se in soli due giorni, stando alle date di approvazione delle delibere (27 e 29 febbraio), il professionista incaricato ha fornito la revisione del quadro economico e il calcolo della stima sugli interventi strutturali, edili e relativi all'impiantistica". "L'inadeguatezza di Cirio e Icardi su quest'opera - rimarca - è oramai evidente ed esula dalle forme individuate per il finanziamento, come testimonia il fatto che in cinque anni nessun progetto è stato avviato. Serve un cambio di passo radicale".