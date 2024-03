REGIONALI 2024

Urne chiuse in Abruzzo, testa a testa Marsilio-D'Amico

In Abruzzo è testa a testa fra il governatore uscente Marco Marsilio, sostenuto dal centrodestra, e Luciano D’Amico, che corre per il campo largo. Secondo il primo exit poll, di Noto per Rete 8, Marsilio sarebbe comunque in lieve vantaggio, con un dato che oscilla fra il 48,7% e il 52,7%, mentre il risultato di D’Amico è fra il 47,3% e il 51,3%. La coalizione di centrodestra viene data fra il 49,7% e il 53,7%, il campo largo fra il 46,3% e il 50,3%. Nel secondo exit poll di Noto la forbice si allarga: Marsilio viaggia tra il 50,5 e il 54,5%, mentre D’Amico è tra il 45,5% e il 49,5%. Per quanto riguarda l’affluenza il dato quasi definitivo (1617 sezioni su 1634) è del 52,26%, quasi un punto in meno rispetto a cinque anni fa (53,16%).

A far concentrare le attenzioni della politica nazionale sull’Abruzzo è stata soprattutto la dinamica delle ultime elezioni, in particolare quelle in Sardegna, con la vittoria un po’ a sorpresa della candidata del campo largo, Alessandra Todde, che fino a poco tempo prima del voto era data in netto svantaggio. Stesso film in Abruzzo, con i sondaggi che hanno registrato un graduale assottigliamento della distanza fra il favorito Marsilio e lo sfidante D’Amico. Anche per questo, gli sguardi sono stati puntati per tutta la giornata sui dati dell’affluenza. Perché specie il campo largo ha molto scommesso sulla possibilità di convincere gli indecisi, quelli che avevano in testa l’astensione: più alto sarà il numero dei votanti – era quindi il ragionamento – più alte saranno le possibilità di una vittoria per D’Amico. Nel corso della giornata, però, i dati non hanno rassicurato troppo il campo largo: alle 12 l’affluenza era del 15,8%, in aumento rispetto alle regionali del 2019 ma solo del 2%. Alle 19 era del 43,93%, circa l’1% in più rispetto al 2019.