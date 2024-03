Brucia un tavolo in cella e sviene, salvato dagli agenti a Cuneo

Per il rogo appiccato a un tavolo in platica in una cella da un detenuto del carcere di Cuneo sono rimaste intossicate 8 persone: 5 agenti di polizia penitenziaria, 2 infermiere e lo stesso recluso. I poliziotti sono intervenuti quando l'uomo era ormai privo di sensi, nella stanza avvolta dal fumo e dalle fiamme. A denunciare l'accaduto è il sindacato autonomo di polizia Osapp. Il responsabile dell'incendio è un recluso di origini marocchine che già alcuni giorni prima dell'episodio aveva lanciato feci e urine contro il personale sanitario. In precedenza era stato trasferito al reparto isolamento dopo altri gravi danneggiamenti in cella e un'aggressione nei confronti di due agenti, a colpi di sgabello.