Dormiva su un letto di banconote, arrestato pusher 29enne

Quando hanno fatto irruzione dentro una camera di un Bad and Breakfast, che un pusher usava come base logistica, si sono trovati davanti una scena da film. I carabinieri della compagnia San Carlo di Torino hanno sorpreso l'uomo, un 29enne, circondato da droga e soldi. Un vero e proprio market di sostanze stupefacenti, dalla metanfetamina, all'oppio, dall'hashish alla cocaina, compreso il materiale per confezionare le dosi e 14mila euro in contanti suddivisi in vario taglio. I militari dell'Arma erano intervenuti nel B&B a San Salvario dopo una telefonata al 112 in cui veniva segnalato un cliente colto da un malore. Quando sono entrati hanno sorpreso il pusher che dormiva su un letto di banconote, e sparsi per l'intera camera c'erano 587 grammi di metanfetamina in cristalli, commercialmente nota con il nome di 'shaboo' , 173 grammi di oppio, conosciuta con il nome di 'eroina nera' o 'black tar', 34 grammi di hashish, suddivisi in 'ovuli', una dose di eroina e mezzo grammo di cocaina. Il 29enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.