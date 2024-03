Torino: aggredito a calci e pugni per pochi spiccioli, un arresto

Picchiato in strada dal branco che lo voleva derubare. Brutta avventura quella che ha vissuto nella notte tra domenica e lunedì un 40enne di Torino, aggredito da un gruppo di malviventi, in via Bibiana. Gli aggressori lo hanno preso a calci e pugni per impossessarsi del suo borsello contenente effetti personali e del denaro. A salvare l'uomo ci hanno pensato i carabinieri del nucleo radiomobile arrivati sul posto e che sono riusciti a mettere in fuga la banda e hanno fermato un 39enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata, mentre la vittima è stata accompagnata all'ospedale Maria Vittoria per le cure necessarie.