Lavazza +13% ricavi, crescono mercati Usa e Regno Unito

Ricavi in crescita del 13% per il gruppo Lavazza. Nel bilancio consolidato 2023 approvato dal consiglio di amministrazione hanno raggiunto i 13,1 miliardi di euro, risultato al quale ha contribuito l'acquisizione di MaxiCoffee, che ha potenziato la presenza internazionale del gruppo. E' quanto si legge in una nota della società La quota di mercato globale è aumentata dell'0,3%. Nel canale retail crescita del 9,8% negli Stati Uniti, dell'8,6% nel Regno Unito; +21% in Polonia. In Italia e Francia, i mercati più rilevanti per il gruppo, l'incremento è stato, rispettivamente, del 6,35 e del 5,8%. L'analisi dei dati 2023 nei comparti evidenzia +28% del fatturato nell'e-commerce; +15,3% nelle capsule, + 6,6% nella vendita di caffè in chicchi, dove Lavazza ha visto avanzare del 9,1% la sua quota di mercato. "Il 2023 ha visto uno scenario macroeconomico molto complesso per il settore a causa del forte aumento dei costi della materia prima, con quotazioni record del caffè verde, in particolare per la qualità Robusta. - commenta Antonio Baravalle, ceo del Gruppo Lavazza Nonostante ciò, abbiamo scelto di limitare l'aumento dei prezzi sui nostri prodotti per proteggere i consumatori, mantenendo i volumi, riducendo però parte della nostra profittabilità". Per il 2024 "stiamo lavorando per affrontare le difficoltà attuali e anticipare un ritorno a condizioni più favorevoli, - aggiunge Baravalle - con l'obiettivo principale del recupero del margine operativo lordo". L'Ebitda del gruppo, pari a 263 milioni, nel 2023 ha avuto una contrazione, rispetto al 2022, quando era stato di 309 milioni.