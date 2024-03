VERSO IL VOTO

Pentenero corteggia renziani ed ex grillini

La nascita della lista per gli Stati Uniti d'Europa avvicina ulteriormente i seguaci dell'ex premier al centrosinistra per le regionali in Piemonte. Bertola al lavoro per una formazione civica di stampo ecologista. Così diventano cinque le forze della coalizione

“Accolgo con piacere il percorso intrapreso da Italia Viva e spero che porti il gruppo, sotto la guida della presidente regionale Silvia Fregolent, del capogruppo al Senato Enrico Borghi e di tutti i presidenti provinciali, a presentare anche a livello regionale una lista per gli Stati Uniti d’Europa”. Una volta tanto dai tavoli nazionali arriva una buona notizia per il centrosinistra e Gianna Pentenero, candidata della coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Piemonte, incrocia le dita. L’accelerazione della lista di scopo alle Europee che tiene dentro i renziani di Italia viva e Più Europa potrebbe avere una propaggine anche in Piemonte. È stata la stessa Fregolent a confermare i contatti, anche a livello locale, in corso con il partito di Emma Bonino e Riccardo Magi e chissà che in questa formazione non possano trovare spazio anche quegli esponenti di Azione che mal digeriscono la scelta del partito di Carlo Calenda di sostenere Alberto Cirio.

“La coalizione che oggi si sta riunendo intorno alla mia candidatura – conclude Pentenero – ha bisogno di un soggetto che possa promuovere i valori di riformismo e del centro moderato. Estendo loro l’invito a partecipare ai tavoli politici e programmatici per confrontarci sui temi che possano far cambiare rotta al Piemonte quali infrastrutture, sanità e politiche per lo sviluppo di lavoro e imprese”.

Puntellato il centro, Pentenero è al lavoro per la costruzione della sua lista civica. Abbandonate le velleità della vigilia di presentarne addirittura tre (men che meno una di sole donne, impossibile per legge), ora la candidata alla presidenza della Regione vorrebbe promuoverne una che contenga all’interno amministratori locali e personalità della società civile. L’esonero dalla raccolta firme potrebbe arrivare dal consigliere regionale Giorgio Bertola, in rotta coi Verdi e intenzionato a presentarsi con una civica dal forte connotato ecologista. Così potrebbe nascere una forza “verde” e “solidale”, sempre che da Avs (e in particolare dal deputato di Sinistra italiana Marco Grimaldi) non arrivino dei veti visti i pessimi rapporti con l'ex grillino.

Se entrambe queste liste andassero in porto, Pentenero potrebbe contare su una coalizione composta da cinque sigle: Pd, Avs, Lista Monviso, Stati Uniti d'Europa e la civica ecologista di Bertola, appunto. Una coalizione che finalmente prende corpo, mentre il M5s procede con la propria candidatura autonoma.