Aveva in casa una Beretta con 80 colpi, arresto nel Vercellese

I carabinieri di Crescentino (Vercelli) hanno arrestato un 60enne residente in paese, trovato in possesso di una pistola Beretta a cui era stata cancellata la matricola. Nel corso dell'operazione, i militari hanno anche sequestrato circa 80 munizioni dello stesso calibro dell'arma rinvenuta, oltre a calibri diversi. La polizia di Vercelli ha invece arrestato un 23enne incensurato, e denunciato un coetaneo, con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nelle loro abitazioni sono stati trovati circa 400 grammi di hashish già suddivisa in dosi. L'attività è stata portata a termine grazie ad una segnalazione anonima arrivata sull'app Youpol.