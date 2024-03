URNE VIRTUALI

Calenda crolla nei sondaggi, Forza Italia supera la Lega

In due settimane Azione perde più di mezzo punto e si allontana dal quorum per le Europee, mentre la neonata lista di scopo con dentro Renzi e Bonino veleggia attorno al 6. Nel centrodestra altro balzo degli azzurri che mettono la freccia su Salvini

Ora anche i sondaggi voltano le spalle a Carlo Calenda. Isolato al centro, dopo l’intesa tra Emma Bonino e Matteo Renzi per una lista di scopo per gli Stati Uniti d’Europa e abbandonato anche da una parte dei suoi elettori, almeno stando alle urne virtuali. Per la prima volta, la Supermedia YouTrend-Agi indica Azione alla pari con Italia Viva, ma mentre il partito dell’ex premier risulta stabile, quello del fu ministro perde lo 0,6% e si allontana dal quorum per le europee fissato al 4. Calcolando il 2,7% di cui è accreditata Più Europa la formazione appena nata oggi vale intorno al 6%. Una doccia fredda per Calenda che oggi ha ammorbidito i toni nei confronti di Bonino, definendo “legittima” la sua scelta e dicendo che “non polemizzo su questo”. Allo stesso tempo, però, torna ad attaccare sui candidati (o quantomeno i sostenitori) da lui giudicati impresentabili: “È difficile fare una lista se hai dentro Mastella, Cuffaro e Cesaro” ha detto a Sky Tg24.

Tra gli altri partiti resta stabile Fratelli d’Italia al 27,6% (+0,1), così come il Pd al 20,1% (+0,1) e Movimento 5 stelle al 16, stessa percentuale di due settimane fa. Altro balzo di Forza Italia che guadagna mezzo punto e sfonda quota 8 percento, all’8,2, mentre la Lega perde un decimale e si attesta all’8,1%. Sempre nel centrodestra guadagna qualcosa Noi Moderati, all’1,1 (+0,1). Perde mezzo punto anche l’Alleanza Verdi-Sinistra che ora è al 3,7% e quindi fuori dall’europarlamento.