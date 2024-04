Stellantis: Lo Russo, domani a Roma le istanze del territorio

"Quello di questa mattina è un incontro preparatorio per il tavolo su Stellantis di domani a Roma col ministro dove porteremo le istanze del nostro territorio". A ricordarlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a proposito dell'incontro previsto questa mattina nel capoluogo piemontese insieme al presidente della Regione, Alberto Cirio, con sindacati e associazioni datoriali. "Sicuramente il momento non è semplice - ribadisce Lo Russo - anche perché la situazione della produzione di veicoli sta risentendo tantissimo della difficoltà del mercato, soprattutto per quel che riguarda l'auto elettrica. Inoltre non sono ancora operativi gli incentivi ed è una delle cose che intendo chiedere al ministro, perché la transizione elettrica funziona nella misura in cui si compensa il gap economico tra l'acquisto di una macchina a motore endotermico e una elettrica". Lo Russo conferma, dunque, che "oggi facciamo il punto con sindacati e organizzazioni datoriali e domani al ministero cercheremo di portare le istanze del nostro territorio". Il sindaco osserva, infine, che a fronte di un mercato globale "dobbiamo conciliare l'esigenza di garantire il mercato libero ma contemporaneamente difendere l'industria nazionale, come fanno tanti altri Paesi e dobbiamo cominciare a farlo anche noi con maggiore intensità. Occorre vi siano risorse adeguate di sostegno a questo ramo dell'industria - conclude -, dobbiamo difendere l'industria italiana e i posti di lavoro in Italia".