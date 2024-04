Pentenero, Stellantis investa per il rilancio di Mirafiori

"Per il rilancio di Mirafiori e dell'industria automobilistica italiana è necessario che Stellantis investa nello stabilimento torinese aumentando la produzione e istituendo un centro tecnico ingegneristico che supervisioni processi e prodotti". Lo afferma Gianna Pentenero, assessora al Lavoro della Città di Torino, al termine della riunione con le associazioni datoriali, la Camera di Commercio di Torino e le sigle sindacali, in preparazione del tavolo Stellantis che si terrà domani al Mimit. "Auspico la presenza del ceo di Stellantis, Carlos Tavares, al tavolo istituzionale di domani - ha aggiunto Pentenero - per discutere del futuro e del presente di questa storica sede del gruppo. Solo con la partecipazione dei massimi vertici societari possiamo garantire il necessario rilancio dello stabilimento, con l'obiettivo di raggiungere le 200mila auto prodotte all'anno, traguardo che favorirà lo sviluppo anche dell'indotto".