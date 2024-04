Cirio, Stellantis produca di più a Mirafiori e in Italia

"Chiederemo a Stellantis tutti insieme di produrre più auto in Italia e a Mirafiori perché solo così si garantisce l'occupazione e l'indotto. Domani avremo la grande opportunità di avere dall'azienda risposte chiare". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio che, con il sindaco Stefano Lo Russo, ha convocato a Palazzo civico a Torino organizzazioni sindacali e imprenditoriali in vista del tavolo di domani al Mimit su Mirafiori. "Per Mirafiori chiederemo coralmente un nuovo veicolo - ha detto Cirio - perché solo facendo più auto si garantisce più occupazione e più indotto. Il governo ci sta credendo e sta rifinanziando gli incentivi in maniera importante. Stellantis deve fare la sua parte. E' giusto difendere Mirafiori, l'ingegneria, la direzione tecnica, ma non bisogna avere preclusioni su un altro produttore. Il Piemonte è una regione aperta a tutti coloro che vogliono venire a investire, che sia per produrre microchip oppure per produrre auto. Qui abbiamo una capacità produttiva fatta di persone di valore, di università, di ingegneria di ricerca e di tecnologia. Noi come Regione sappiamo spendere bene i fondi europei che mettiamo a disposizione di chiunque voglia creare occupazione".