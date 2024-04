Trovato morto 20 giorni dopo l'incidente, indagine sui soccorsi

Ritrovato morto sulla sua auto venti giorni dopo la scomparsa. E' il caso un pensionato di 86 anni, Claudio Ellena, sul quale la Procura di Torino, come riportano oggi alcuni quotidiani on line, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. Uscito il 14 febbraio dalla casa della sorella a San Mauro (Torino) della quale da alcuni mesi era ospite, il pensionato non vi aveva fatto più ritorno. Senza esito le ricerche anche se era stato captato un debole segnale dal suo telefono cellulare, che aveva con sé. Il corpo è stato ritrovato il 5 marzo, nella boscaglia in fondo a un dirupo sulla collina torinese, a Pino, grazie alla segnalazione di un addetto alla manutenzione di un parco. I parenti, convinti che l'86enne non sia morto sul colpo nell'incidente, si sono affidati a un avvocato che a sua volta si è rivolto alla Procura di Torino chiedendo che si indaghi su tempi e modi dei soccorsi. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Chieri.