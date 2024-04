Niente Europa per Fassino

Dicono che… lui un pensierino ce l’avesse anche fatto, ma sondando il cerchio magico di Elly Shlein ha capito ben presto che la strada per Bruxelles sarebbe stata più che impervia. Così a Piero Fassino non è rimasto che affidare alle agenzie la smentita di una sua ipotetica candidatura alle Europee nel collegio Nord-Ovest, rassegnandosi all’idea che nella sua Torino e nel resto del Piemonte il Pd non riuscirà a presentare nessun candidato autorevole in grado di competere con lombardi e liguri. A oggi in corsa ci sono Emanuele Fiano, Fabio Pizzul, Patrizia Toia, Irene Tinagli, Giorgio Gori, Pierfrancesco Maran e Brando Benifei, tutti sostenitori di Bonaccini all’ultimo congresso, proprio come Fassino: “Di ostili ne ha già tanti, ora Elly sta cercando qualche candidato a lei fedele” racconta una fonte del Nazareno.