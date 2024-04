Comunali, M5s: Sergio Papa candidato sindaco a Collegno

Il Movimento 5 Stelle ha scelto il candidato sindaco per Collegno: sarà Sergio Papa, quarantunenne con un passato da manager in un’emittente televisiva australiana. Nel mondo della tv Papa ha fatto anche il motion designer. “Sergio è la figura giusta per questa importante sfida elettorale che ci vedrà ancora una volta in campo per portare avanti le battaglie che da anni caratterizzano il nostro lavoro sul territorio”, ha dichiarato la coordinatrice piemontese del Movimento 5 Stelle Sarah Disabato, “equità sociale, lavoro, trasporti, ambiente, servizi per la salute saranno i punti cardine del nostro programma, che sarà presentato nei prossimi giorni”.“Abbiamo voluto puntare su un volto nuovo, su un giovane in grado di poter offrire un punto di vista innovativo, garantire maggiore attenzione all'ascolto e stringere un nuovo patto per Collegno”, hanno aggiunto i consiglieri comunali di Collegno Claudio Amorico e Davide Di Mauro insieme al gruppo di Collegno, e Ilaria Brancati, coordinatrice gruppo territoriale Torino Ovest.