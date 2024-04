Chiara Boni, con Romiti è stato un grande amore

"Io e Cesare Romiti ci siamo amati profondamente, anche se lui ci ha messo quasi un anno per dichiararsi e io qualche mese in più per capire che quell'uomo tanto diverso da me poteva interessarmi". Così Chiara Boni si racconta, ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, nella puntata in onda mercoledì 3 aprile, alle 24.40 su Rai2. "Per un periodo abbiamo smesso di parlarci perché lui pensava che io lo avessi tradito con Giovanni Malagò o con Paolo Mieli. Due amici con cui non è mai successo nulla", confessa la stilista, ripercorrendo la sua vita, la carriera nella moda e gli amori. "Romiti - dice - mi conquistò invitandomi a cena a Torino. Aveva chiesto a Marida Recchi, sua cara amica, di organizzare una cena che avesse a tema il cuore che era all'epoca il simbolo della mia casa di moda. Mi telefonava dieci volte al giorno e mi mandava ogni giorno un regalo. Non erano cose importanti, magari un libro o un disco, qualcosa però che mi diceva che pensava costantemente a me".