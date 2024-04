Torino vuole facilitare voto dei cittadini Ue residenti in città

Facilitare e incoraggiare l'iscrizione alle liste elettorali e la partecipazione al voto da parte dei cittadini e cittadine dell'Unione Europa residenti a Torino con un efficace campagna di divulgazione e snellendo le procedure. È l'impegno chiesto all'amministrazione comunale da una mozione, prima firmataria la consigliera Pd Caterina Greco, approvata oggi in Consiglio comunale con 29 voti a favore. L'atto ricorda che, nonostante la Città abbia un sistema di comunicazione capillare rivolta ai cittadini europei residenti aventi diritto al voto, le iscrizioni alle ultime elezioni comunali erano state molto basse. La mozione invita quindi la Giunta "a promuovere un'efficace campagna di divulgazione al fine di favorire l'iscrizione dei numerosi cittadini europei residenti a Torino, mediante la possibilità di iscriversi alle liste aggiuntive ogni qualvolta gli stessi si rivolgano agli uffici comunali per altre pratiche amministrative". Inoltre la Città dovrà "interloquire con le rappresentanze diplomatiche dei Paesi europei presenti in città - si legge le documento -, per meglio indurre i loro cittadini residenti a Torino ad esercitare il loro diritto di voto, che è anche un dovere civico".