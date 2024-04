Costa (Az), garantisti o forcaioli a seconda dell'inchiesta

"C'è una parte di opposizione che ha votato la sfiducia alla Santanchè perché indagata e ritorna repentinamente garantista in Piemonte e Puglia. C'è una parte della maggioranza che ha votato contro la mozione Santanchè e diventa forcaiola in Piemonte e Puglia". Lo scrive su X Enrico Costa, in riferimento alle inchieste giudiziarie di Bari e di Torino.