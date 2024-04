Assemblee della Cgil Torino con Maurizio Landini

Oltre 500 lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati di tutte le categorie si ritroveranno per le assemblee generali della Camera del lavoro e delle categorie della Cgil Torino. Il confronto riguarderà le priorità e le battaglie che vedranno il sindacato protagonista di un periodo di mobilitazioni, scioperi, vertenze per i rinnovi. Dallo sciopero di tutti i settori privati proclamato l'11 aprile a quello dei metalmeccanici torinesi del 12 aprile e alla grande manifestazione nazionale di Roma del 20 aprile per la difesa della sanità pubblica per arrivare alle campagne referendarie su precarietà, licenziamenti ed appalti per modificare leggi sbagliate che condizionano la vita delle cittadine e dei cittadini. All'assemblea sarà presente Maurizio Landini, segretario generale della Cgil.