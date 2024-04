LA SACRA RUOTA

Urso prosegue la guerra con Stellantis: "Vietato chiamare Milano un'auto prodotta in Polonia"

Il ministro insiste: "Vogliamo un milione di vetture, se le costruisce lei bene, altrimenti spazio ad altri marchi". E risponde a Tavares: "Mi risulta che il suo partner cinese intenda realizzare uno stabilimento in Europa. Potrebbe farlo in Italia, ben venga"

Se sono Stellantis o di altri marchi importa poco, basta che l’Italia arrivi a produrre un milione di auto all’anno. Il ministro delle imprese Adolfo Urso torna a sfidare la multinazionale dell'auto dopo che ieri il Ceo Carlos Tavares, in visita a Mirafiori, ha messo in chiaro come l’arrivo di produttori cinesi in Italia potrebbe far diminuire la produzione di veicoli da parte di Stellantis nel Paese. Urso, stamattina a Torino per l’inaugurazione della Casa del made in Italy, ha rilanciato la sfida: “Noi stiamo lavorando con Stellantis affinché sia messa in condizione di produrre almeno un milione di veicoli. Per sostenere il sistema dell'indotto è assolutamente necessario arrivare a 1,4 milioni di veicoli". E qui l’inquilino di Palazzo Piacentini alza il tiro: "Se Stellantis ritiene di poterlo fare ben venga, altrimenti è inevitabile che ci sarà spazio per un'altra o più altre case automobilistiche”.

E se ieri Tavares ha detto di non volere altri produttori in Italia, Urso gli ricorda che la concorrenza esiste: “Noi siamo in un libero mercato, e possiamo e dobbiamo incentivare investimenti italiani o esteri nelle regole del libero mercato. E ci stiamo confrontando con chi ritiene di dover realizzare stabilimenti produttivi in Europa. Non è che il fatto che in Francia vi siano altri produttori limiti l’espansione di Stellantis. Quello che vale per la Francia, per la Germania, per la Polonia, la Spagna, l’Ungheria, valga anche per l’Italia”. Poi la stoccata, da perfetto sovranista: se non produci in Italia, non usare nomi italiani. "Non si può produrre in Polonia un'auto chiamata Milano. Questo lo vieta la legge italiana che nel 2003 ha definito l'Italian Sounding, una legge che prevede che non bisogna dare indicazioni che inducano in errore il consumatore. Sarebbero indicazioni fallaci legate in maniera esplicita alle indicazioni geografiche. Quindi un'auto chiamata Milano si deve produrre in Italia, altrimenti si dà un'indicazione fallace che non è consentita dalla legge italiana". All’allarme per l’arrivo dei produttori cinesi in Italia, rilanciato ieri più volte da Tavares, Urso non abbocca. Anzi, ci spera: “Mi risulta che il partner cinese di Stellantis intenda realizzare uno stabilimento in Europa e sta ragionando se farlo in Polonia o in altri Paesi. Potrebbe farlo in Italia, ben venga”.