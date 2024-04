Romeo, riconoscenti a Salvini ma ripartire dai militanti

"Salvini ha detto bene. Bossi è abituato a esprimere critiche, però penso che, così come siamo riconoscenti a Bossi per aver fondato la Lega, a Maroni per averla salvata in un momento difficile, a maggior ragione lo dobbiamo essere a Salvini per quello che ha fatto e sta facendo". Così il capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo alla festa della Lega a Varese. "Questa festa è l'occasione giusta per riscoprire un po' di identità, di origini e di senso di appartenenza - ha aggiunto Romeo - bisogna soprattutto ripartire dal territorio e dai militanti, cercando di ascoltarli un po' di più".