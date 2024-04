Lo Russo, "rispetto codice essenziale per mobilità alternativa"

"Seguiamo e continueremo a seguire la strada di incentivare la mobilità alternativa all'auto privata in tutte sue forme ma questo non vuol dire anarchia stradale e deregolamentazione. Il rispetto del codice della strada è condizione essenziale per poter potenziare anche le forme di mobilità alternativa". A dirlo il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nella diretta radio del martedì, a proposito delle novità per il servizio di monopattini in sharing introdotte dal nuovo capitolato in vigore da ieri. Fra le novità la targhetta identificativa ben visibile sul monopattino e la gestione da parte di 4 operatori per un totale complessivo che non potrà superare i 3mila veicoli. "Il rispetto del codice della strada è condizione essenziale per poter potenziare anche le forme di mobilità alternativa - ribadisce Lo Russo -, che è la ragione per cui raccomando sempre, ad esempio, a chi usa la bicicletta o il monopattino di dotarsi degli strumenti di protezione individuale, di rispettare il codice e di usare le piste ciclabili, anche perché le stiamo realizzando, sistemando ed è bene che vengano utilizzate".