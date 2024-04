25 Aprile: nuova polemica a Vercelli, Anpi contro la Prefettura

Polemiche anche quest'anno a Vercelli per l'orazione ufficiale per la Festa della Liberazione. Dopo il caso del 2023 legato alla scelta di Gad Lerner, sollevato l'anno scorso dall'ex coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo, ora è il presidente provinciale, Giacomo Ferrari a protestare criticando la scelta dell'oratore fatta dalla Prefettura, il professor Edoardo Tortarolo, del Dipartimento di studi umanistici dell'Università del Piemonte Orientale. "Quest'anno - dice Ferrari - le celebrazioni del 25 Aprile saranno diverse rispetto alla tradizione cui siamo abituati. Infatti la prefettura, che da molti anni lasciava la scelta dell'oratore ufficiale all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, ha deciso di attivarsi e cercarselo in autonomia, purtroppo senza informarne in anticipo l'Anpi. E' vero che il prefetto si è scusato di questa indelicatezza, ma la sostanza resta invariata: l'oratore ufficiale, per quanto uno storico degnissimo, non è stato designato dall'Anpi". L'associazione dei partigiani ha quindi deciso "di organizzare una propria manifestazione a cominciare dal termine della cerimonia ufficiale, e per la durata dell'intero pomeriggio fino a sera, alla quale - conclude Ferrari - parteciperanno altre associazioni con loro importanti contributi".