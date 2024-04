Steve Della Casa nuovo conservatore della Cineteca Nazionale

Stefano Della Casa è stato nominato nuovo Conservatore della Cineteca Nazionale. La nomina su proposta di Sergio Castellitto, presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia (entro cui ci sono il Csp e la Cineteca), e con piena approvazione del Cda e del comitato scientifico: "complimenti a Steve per il suo nuovo incarico e un grande augurio per un eccellente e necessario lavoro", si legge sul sito dell'istituzione. La Cineteca Nazionale, istituita con legge nel 1949, è il più importante archivio cinematografico in Italia e tra i più importanti archivi cinematografici in Europa e nel mondo. È impegnata nel restauro del cinema italiano: ogni anno vengono restaurati e riproposti sia grandi capolavori sia opere "minori", nel rispetto della complessa articolazione della nostra cinematografia. Steve Della Casa è stato direttore del Torino Film Festival e del Roma Fiction Fest, nonché presidente della Torino Piemonte Film Commission. È autore e conduttore radiofonico (Hollywood Party su Rai - Radio3) e televisivo. Ha scritto numerosi saggi sul cinema e realizzato retrospettive in Italia e all'estero (Centre Pompidou, Festival di San Sebastian, Festival di Rotterdam). Per il Centro Sperimentale di Cinematografia ha pubblicato saggi (Il grande libro di Ercole, Capitani coraggiosi, Hollywood sul Tevere, Pop Film Art, La Romana Film, Gotico italiano) e ha collaborato alla rivista Bianco e Nero.