Carabinieri, il generale Micale saluta i militari di Torino

Il generale di Corpo d'Armata Gino Micale comandante Interregionale Pastrengo, che guida i carabinieri di Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, ha fatto visita al comando Piemonte e Valle d'Aosta, nella caserma Bergia di Torino, prima di lasciare, il prossimo 4 maggio, dopo quasi cinquant'anni di servizio. L'alto ufficiale, che è stato accolto - nella caserma dove è nata l'Arma - dal comandante della Legione, generale di Brigata Antonio Di Stasio, ha voluto salutare i militari arrivati dai vari reparti dislocati nel Torinese ringraziandoli per "l'impegno profuso nelle varie attività istituzionali e per lo spirito di costante vicinanza a tutela delle comunità". Micale, che vanta anche un curriculum di ampio respiro internazionale, per essere stato ripetutamente impegnato in missioni estere e per aver ricoperto il ruolo di capo delegazione Militare Italiana all'Onu tra il 2018 e il 2021, ha comandato la Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta" tra il 2013 e il 2016. Congedandosi ha voluto sottolineare "l'importanza delle relazioni umane e dei valori che caratterizzano il servizio e la vita di ogni carabiniere. Infine ha citato alcune parole di Paolo di Tarso, tratte dalla seconda lettera a Timoteo, che campeggiano sulla caserma Vannucci di Livorno, la sua prima sede di servizio: "Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi", ovvero "Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede".