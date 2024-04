Volantinaggio del Fuan al campus Einaudi a Torino

"Questa mattina - dichiarano i rappresentanti degli studenti eletti del Fuan-Azione Universitaria - abbiamo effettuato come nostra abitudine un volantinaggio informativo, cosi come da mesi facciamo tranquillamente in tutte le principali sedi dell'Università di Torino". "Abbiamo però scelto simbolicamente - aggiunge il movimento in una nota - il Campus Einaudi, che negli scorsi mesi aveva visto svolgersi scontri, tensioni e giorni di polemiche sui giornali, per ribadire che all'Università di Torino non esistono facoltà in cui si possa impedire la libertà di espressione".