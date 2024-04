Nuova designazione per la Fondazione Compagnia di San Paolo

Sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 16, del 19 aprile 2024, è stato pubblicato il bando per la presentazione delle candidature per nominare un componente nel consiglio generale della Fondazione Compagnia di San Paolo. Il nuovo componente andrà in sostituzione di Carlo Picco, nominato nel comitato di gestione della Fondazione. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 6 maggio.