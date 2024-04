Fondazione piemontese ricerca sul cancro, 80 milioni in tre anni

Oltre 83 milioni di euro investiti nel triennio 2021-2023, e altri 27 già stanziati nel 2024: sono le cifre messe in campo dalla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro per sostenere le attività di cura e ricerca oncologica dell'Istituto di Candiolo (Torino)-Irccs e offrire nuove speranze di cura e guarigione. Investimenti che hanno consentito all'istituto di crescere in spazi, tecnologie, attrezzature e progetti di ricerca, a cui lavorano anche cervelli di ritorno rientrati in Italia, a Candiolo, da prestigiosi centri di ricerca internazionali. L'occasione per fare il punto sull'attività svolta e sui progetti futuri è stato il Candiolo Day, cui hanno partecipato le delegazioni, i volontari e gli amici della Fondazione. Hanno voluto esser presenti anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. L'evento si è svolto all'indomani della riunione del Consiglio di amministrazione della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro per il rinnovo delle cariche, in cui Allegra Agnelli è stata riconfermata all'unanimità presidente, incarico che ricopre sin dalla nascita della fondazione. È stato cooptato un nuovo membro, il notaio torinese Giovanna Ioli, che affianca gli altri consiglieri confermati: Carlo Acutis, Claudio Artusi, Marco Boglione, Massimo Boidi, Bruno Ceretto, Michele Coppola, Felicino Debernardi, Gianluca Ferrero, Maria Elena Giraudo Rayneri, Eugenio Lancellotta, Lodovico Passerin d'Entrèves, Giuseppe Proto, Silvio Saffirio, Maria Vaccari Scassa. "La nostra missione prosegue senza sosta - ha sottolineato la presidente - abbiamo mantenuto fede agli impegni presi con i nostri sostenitori, terminando i lavori del primo lotto di cantiere Candiolo e facendo importanti investimenti per aggiornare il parco tecnologico dell'Irccs". "Grazie allo straordinario sostegno di imprese, istituzioni e cittadini che da sempre ci accompagna - ha ricordato il Direttore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Gianmarco Sala - abbiamo già pianificato nel 2024 investimenti per 27 milioni di euro, dopo avere investito nell'ultimo triennio 64 milioni di euro in progetti di ricerca e nell'ampliamento dell'istituto". Altri 19 milioni di euro sono stati impiegati nell'ammodernamento del parco tecnologico.