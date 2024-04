Europee: Damilano firma la candidatura con Forza Italia

Con la firma dell'accettazione della candidatura, avvenuta oggi, Paolo Damilano è ufficialmente candidato alle prossime elezioni europee per Forza Italia. Dopo la corsa per diventare sindaco di Torino, vinta poi da Stefano Lo Russo, l'imprenditore piemontese sarà in lista per l'Europarlamento in Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta. "Territori ricchi di eccellenze e di talenti che vogliamo riportare al centro dell'Europa valorizzando la positiva esperienza di Torino Bellissima e delle liste civiche", ha commentato Damilano dopo la firma dell'accettazione. L'imprenditore aveva annunciato la sua candidatura alle europee alcuni giorni fa.