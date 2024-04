Arrestati pusher che nascondono la droga in bocca

Pusher che nascondono le dosi di stupefacente in bocca e che, all'arrivo dei carabinieri, inghiottiscono la droga: in questa settimana due sono stati individuati e arrestati a Torino, altri due nella prima cintura, a Collegno. I primi due, in episodi separati, sono due giovani di origine centrafricana che i carabinieri hanno arrestato a San Salvario, nel corso dei servizi di controllo finalizzati a contrastare la microcriminalità urbana. Avevano oltre venti dosi di cocaina. I consumatori sono stati sanzionati e segnalati alla prefettura. A Collegno, in altri due episodi separati, i militari hanno trovato altri due spacciatori centrafricani che stavano vendendo delle dosi. Perquisiti, è stato trovato loro del denaro ritenuto frutto di spaccio e anche in questi casi i consumatori sono stati segnalati alla prefettura. A Buttigliera Alta (Torino) invece i carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni sorpreso a cedere alcuni grammi di hashish e che aveva a casa altro stupefacente, un bilancino, materiale per confezionare la droga e denaro. L'uomo è ai domiciliari.