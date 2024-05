Auto: Lo Russo, governo lavori su siti italiani

"Non ho nulla contro le imprese cinesi che fanno auto e ben venga la logica del libero mercato però voglio essere chiaro: trovo suggestivo che via sia un governo che invece di fare un ragionamento con l'industria dell'auto italiana e con i siti produttivi italiani impegni risorse mentali, energie per cercare di attrarre industrie cinesi". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, intervenendo alla Conferenza del Pd su industria e lavoro. Quanto agli incentivi, Lo Russo ha aggiunto: "per accompagnare la transizione ecologica abbiamo bisogno di sussidi pubblici a fondo perduto e come noi questa esigenza ce l'hanno i tedeschi, gli spagnoli, i francesi. Incalzare il nostro governo che sotto questo profilo, dal mio punto di vista, non ha un orizzonte chiaramente definito fa la differenza. La risposta non può essere 'se mettiamo gli incentivi all'auto elettrica favoriamo l'industria cinese'". "Se il problema è quello, gli incentivi li spostiamo sui fattori della produzione, invece che metterli sull'acquisto dell'auto li mettiamo sul tema di un impegno preciso, nel nostro caso di Stellantis, che deve mettere a terra sulla garanzia della produzione di veicoli e per la filiera, alla garanzia che a fronte di un patto chiaro, alla luce del sole, vi siano impegni reciproci come avviene in altri paesi Ue", ha osservato ancora.