Maltempo: continuano le precipitazioni in Piemonte

Ancora maltempo in tutto il Piemonte. Con medie e forti piogge sul territorio. Già ieri l'Arpa aveva annunciato rovesci e anche neve sui 1800-2000 metri. Mentre nel biellese ieri sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco per la caduta di alberi nelle strade, nelle grandi città come Torino non si registrano particolari disagi. Mentre nel cuneese ci sono stati problemi per le esondazioni di canali e per fenomeni franosi sulla collina di Peveragno. Nel capoluogo piemontese dopo una pausa di alcune ore ha ripreso a piovere, con rovesci di media intensità. Resta alta l'allerta per dissesto idrogeologico.