URNE VIRTUALI

Pd sale un po' e allunga sul M5s

Si avvicina il voto di giugno e la competizione tende a polarizzarsi. Schlein recupera oltre mezzo punto e ora è sopra il 20, Conte flette e resta al 16%. Stabile FdI con Meloni che tiene a debita distanza gli alleati che non arrivano alla doppia cifra

Il Pd cresce e allarga la distanza con il M5s. La Supermedia di questa settimana registra la crescita del partito di Elly Schlein (+0,6) che guadagna terreno in tutti i sondaggi presi in considerazione e amplia così, di oltre 4 punti, il vantaggio sulla formazione guidata da Giuseppe Conte che resta di poco sopra il 16%. Effetto, a detta degli analisti, della polarizzazione della competizione elettorale che man man si avvinano le urne tende a concentrarsi sulle due forze principali delle coalizioni, nonostante le europee siano regolate da un sistema proporzionale. Un quadro che potrebbe trovare ulteriore spinta dal duello televisivo tra la segretaria Dem e la premier Giorgia Meloni, annunciato più volte e che sarebbe in via di definizione. Conviene a entrambe, per opposte ragioni, scegliersi reciprocamente come leader degli opposti schieramenti: Schlein per tenere a bada l’ex avvocato del popolo e le sue mire di egemonia sul fronte progressista (ieri ha fatto l’ennesima incursione, decidendo di appoggiare i referendum indetti dalla Cgil), Meloni per tagliare le unghie agli alleati (matteo Salvini in primis) e riaffermarsi alla guida del centrodestra.

Nella coalizione di governo Fratelli d’Italia al momento è stabile, mentre cresce ulteriormente Forza Italia (8,7%) dopo l’accordo con Noi Moderati. Nella Lega non si fa ancora sentire l’effetto Vannacci, se mai ci sarà. Gli alleati della Meloni non riescono ancora a raggiungere la doppia cifra.

Tra le altre forze politiche si accende la “gara” tra Stati Uniti d’Europa, Avs e Azione, racchiusi in meno di un punto, per il superamento della soglia del 4%.

Supermedia liste

FdI 27,2 (=)

Pd 20,4 (+0,6)

M5s 16,1 (-0,2)

Forza Italia 8,7 (+0,2)

Lega 8,3 (+0,1)

Stati Uniti d’Europa 4,6 (-0,1)

Verdi/Sinistra 4,1 (+0,2)

Azione 3,8 (+0,1)

Libertà 1,9 (-0,1)

Pace Terra Dignità 1,9 (+0,1).

Supermedia Coalizioni/Aree

Centrodestra 44,2 (-0,6)

Campo largo 40,6 (+0,6)*

Centro liberale 8,4 (=)**

Altri 6,8 (=)

*Pd + Avs + M5s

**Stati Uniti d’Europa + Azione

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (18 aprile 2024)

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 18 aprile al 1 maggio, e' stata effettuata il giorno 2 maggio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 25 aprile), Euromedia (28 aprile), Quorum (29 aprile), SWG (22 e 29 aprile) e Tecné (20, 22 e 27 aprile). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.