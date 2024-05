VERSO IL VOTO

Pentenero lascia… Lo Russo

La candidata del centrosinistra alla Regione Piemonte rassegna le dimissioni da assessora al Comune di Torino. La decisione dopo un colloquio con il primo cittadino che assumerà ad interim le sue deleghe (in attesa del successore)

Un breve colloquio con il sindaco Stefano Lo Russo, poi la decisione. Sono attese in queste ore le dimissioni di Gianna Pentenero da assessora al Lavoro, Sicurezza e Polizia municipale del Comune di Torino, diretta conseguenza della sua candidatura alla presidenza della Regione Piemonte. La deadline fissata dal primo cittadino era l’accettazione della candidatura e proprio nei giorni in cui tutti i candidati stanno ottemperando alle incombenze burocratiche arriva anche il passo indietro di Pentenero. Una decisione non più rinviabile, soprattutto ora che la campagna elettorale entrerà nel vivo e si accenderà lo scontro con Alberto Cirio. Pentenero ha incontrato il primo cittadino questa mattina per concordare le prossime mosse: secondo rumors lei avrebbe preferito prendere tempo anche per gestire senza affanno il suo staff che dall’assessorato la sta seguendo in questa dura campagna elettorale, ma per il primo cittadino – che assumerà ad interim le sue deleghe in attesa di indicare il nuovo assessore – il doppio ruolo di assessora e candidata non era più sostenibile.

“Questa mattina – dice Pentenero – ho incontrato il sindaco. Domani, in concomitanza con la presentazione ufficiale della mia candidatura alla presidenza della Regione Piemonte, rassegnerò le mie dimissioni a Lo Russo per dedicarmi alla sfida per la guida della Regione. E insieme definiremo le modalità dei passaggi di consegne”.