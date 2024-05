URNE VIRTUALI

Schlein va al massimo: Pd 20,6%

A un mese dalle Europee, i dem registrano il miglior dato nell'ultimo anno. Intanto il partito della premier Meloni cala dello 0,4% e scende al 27,2. Male M5s, salgono FI e Lega. Stati uniti d'Europa supera lo sbarramento. I numeri della Supermedia Agi/Youtrend

Pd ai massimi da un anno con il 20,6%, FdI al minimo dall’insediamento del governo Meloni con il 27,2%: questa la fotografia scattata dalla Supermedia Agi/YouTrend della settimana. M5s scende sotto il 16% per la prima volta nel 2024, mentre il testa a testa tra Lega e Forza Italia-Noi Moderati si fa molto ravvicinato, con gli azzurri in vantaggio dello 0,2%, ma comunque entrambi molto al di sotto della doppia cifra. Quando manca un mese alle urne Europee, la forbice tra i due partiti, che guidano saldamente la classifica delle coalizioni, è ora inferiore ai sette punti percentuali, uno in meno rispetto a quella rilevata quindici giorni fa. Guadagnano qualcosa tutti i partiti in lotta per superare la soglia di sbarramento, con Stati Uniti d’Europa al 4,7%, Alleanza Verdi e Sinistra e Azione entrambi sul filo del fatidico 4%.

SUPERMEDIA LISTE

FdI 27,2% (-0,4%)

Pd 20,6% (+0,5%)

M5s 15,9% (-0,4%)

Forza Italia-NM 8,6% (+0,1%)

Lega 8,4% (+0,3%)

Stati Uniti d’Europa 4,7% (+0,1%)

Verdi/Sinistra 4,1% (+0,1%)

Azione 3,9% (+0,1%)

Libertà 2,1% (=)

Pace Terra Dignità 2,0% (+0,2%)

SUPERMEDIA COALIZIONI

Centrodestra 44,3% (+0,1%)

Campo largo 40,7% (Pd + M5s + Avs) (+0,2%)

Centro liberale 8,6% (Stati Uniti d’Europa + Azione) (+0,2%)

Altri 6,4% (-0,5%)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (26 aprile 2024). NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati 26 aprile all'8 maggio, è stata effettuata il giorno 9 maggio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 8 maggio), EMG (3 maggio), Eumetra (2 maggio), Euromedia (2 maggio), Piepoli (30 aprile), Quorum (29 aprile e 6 maggio), SWG (29 aprile e 6 maggio) e Tecnè (27, 29 e 30 aprile e 4 maggio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.