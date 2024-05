Fadoi, in Piemonte 180mila ricoveri impropri

In Piemonte si registrano ogni anno 180mila ricoveri impropri con uno spreco di 540 milioni di euro. Lo afferma una indagine della Fadoi, la Federazione medici internisti ospedalieri, che ne addita la causa nel "blackout comunicativo tra ospedale e territorio", poiché "i medici del territorio si consultano con gli ospedalieri per appena il 17% dei ricoveri". E un ricovero su 7, sottolinea la Federazione, è di natura "sociale". In otto casi su dieci, dice il report, i pazienti arrivano in reparto senza che si sappia nulla dei loro trascorsi di salute perché il fascicolo sanitario elettronico non è quasi mai aggiornato. Così non ci si deve poi stupire se in media "tre ricoveri su 10 si sarebbero potuti evitare con una migliore presa in carico dei pazienti da parte dei servizi territoriali". Partendo dai ricoveri "sociali", questi rappresentano il 10% del totale nel 32% delle strutture interpellate mentre la quota supera il 20% nel 36% degli ospedali e il 40% nel 12%, per una media di un ricovero su 7. La percentuale di ricoveri impropri supera il 40% nel 16% dei nosocomi, mentre in altre realtà ospedaliere la quota di ricoveri evitabili oscilla fra il 10% e il 30%. In media quasi un ricovero su 3 è improprio. Per migliorare la situazione il 12% dei medici internisti ospedalieri suggerisce un maggiore rapporto tra ospedale e territorio, il 50% una maggiore offerta di assistenza domiciliare integrata, il 29% nuove case e ospedali di comunità, e il 9% una apertura più continuativa degli studi dei medici di famiglia. Per comunicare pur senza parlare, rimarca la ricerca, uno strumento ospedale e territorio ce l'avrebbero ed è il fascicolo sanitario elettronico: "peccato che i medici del territorio, anche per farraginosità burocratiche, riescano ad aggiornarlo frequentemente nel 12% dei casi e raramente nel 50%, mai nel 38%". E la riforma della sanità territoriale, centrata sui maxi ambulatori aperti sette giorni su sette, per il 54% dei medici internisti non riuscirà a evitare il ripetersi di ricoveri e accessi impropri ai pronto soccorso. "La Medicina Interna - afferma il presidente Fadoi Piemonte e Valle d'Aosta, Gianlorenzo Imperiale - è presente, e il Pnrr Missione Sanità richiede a tutti di avviare la spirale positiva per la migliore assistenza alle cittadine e ai cittadini".