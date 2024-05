Weekend estivo ma da lunedì torna maltempo al Centro-Nord

Il weekend appena iniziato sarà all'insegna dell'Estate, ma già da lunedì torna il maltempo al Centro-Nord. Da metà mese, poi, l'Italia sarà divisa in due, con picchi di 36-37°C all'estremo Sud e nubifragi al Nord. E' la previsione di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Domenica 12 maggio, festa della Mamma, l'instabilità aumenterà solo al Nord con qualche temporale in più sulle Alpi, ma in generale vivremo un fine settimana di clima mite e sole. Il sabato sarà dunque soleggiato sul 90% del territorio con temperature massime in aumento fino a 27°C diffusi sulle Isole Maggiori (punte di 30°C in Sardegna) e fino a 25-26°C anche al Centro-Nord. Domenica 12 maggio il termometro segnerà un segno 'più' con massime oltre i 30°C in Sicilia e Sardegna, fino a 28°C nel Sud peninsulare, 27°C a Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Mantova e Terni, 26°C diffusi sul resto del territorio pianeggiante. Un weekend, afferma Gussoni, "molto gradevole e a tratti quasi caldo, ma niente in confronto alle precoci ondate di calore di qualche anno fa a maggio; purtroppo però una fiammata africana è dietro l'angolo, pronta ad accendersi nei prossimi giorni anche su parte del nostro Paese". Da metà mese arriveranno però delle sorprese: tra Sicilia e bassa Calabria il termometro registrerà valori oltre i 36-37°C all'ombra. Questi picchi da estate piena sono previsti già il 15 e anche il 16 e 17 maggio, in una 3 giorni rovente che si contrapporrà però all'umidissimo Nord: il 15 maggio sono attesi più di 100 mm di pioggia al Nord-Ovest (specie varesotto) e non solo, molto probabilmente i nubifragi colpiranno tutto il Nord tra martedì 14 e venerdì 17 a più riprese, specie Alpi, Prealpi e vicine pianure. NEL DETTAGLIO Sabato 11. Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo e più caldo. Al sud: soleggiato, locali rovesci sull'appennino calabrese. Domenica 12. Al nord: bel tempo, acquazzoni pomeridiani dalle Alpi verso la pianura del Piemonte in serata. Al centro: bel tempo e più caldo. Al sud: soleggiato e più caldo. Lunedì 13. Al nord: peggioramento specie su Alpi e Prealpi. Al centro: via via più nuvoloso. Al sud: soleggiato e più caldo. Tendenza: ulteriore peggioramento atlantico verso il Centro-Nord. Molto caldo al Sud, fino a 36-37°C.