Elezioni: nel Torinese al voto 8 grandi Comuni

Nell'area della Città Metropolitana di Torino sono 8 i Comuni con almeno 15mila abitanti dove si rinnoveranno giunte e consigli comunali. ** CHIERI Il centrosinistra con M5s e Pd ripresenta il sindaco uscente Alessandro SICCHIERO, 45 anni, libero professionista informatico, sostenuto anche da Avs, Europa Chieri e dalle civiche Sicchiero per Chieri e Chieri ecosolidale). I partiti centrodestra (FdI, Lega, Fi) risponde con Livio VEZZOSO, 71 anni, avvocato; in corsa anche Angelo RUBATTO, 70 anni, ingegnere in pensione, sostenuto dalle civiche di centrodestra Lista Per Chieri, Progetto per Chieri, ChieRinnova e Rigenera Chieri. **COLLEGNO Il centrodestra senza Forza Italia appoggia il candidato di 'Collegno Rinasce', Stefano PONTE: nella coalizione ci sono Fratelli d'Italia, Lega e Democrazia Cristiana. Forza Italia corre da sola con la coordinatrice cittadina Alessandra SARDO. Il candidato del Movimento Cinque Stelle invece il candidato è Sergio PAPA. Per il centrosinistra il candidato è il dem Matteo CAVALLONE. ** GIAVENO Ben 6 i candidati nella cittadina della Val Sangone: Stefano OLOCCO, vicesindaco nella giunta uscente, è candidato di 4 liste civiche tra cui quella del primo cittadino uscente, Carlo Giacone con Giaveno); Alberto BIDDOCCU, capo dei vigili del fuoco in pensione è sostenuto da Giaveno Futura e Giaveno per tutti; Alberto PORTIGLIATTI è il candidato della lista Giaveno nel cuore; Patrizio SGARRA di Giaveno Libera, Daniela ZANELLA, dirigente medico, è la candidata di Fratelli d'Italia. **LEINI Si ricandida Renato PITZALIS (Cambia Leini e Leini bene comune), sfidato da Luca Torella, candidato del centrosinistra (Pd, Una Leini Nuova), Francesco VECCHI, sostenuto da FdI-Lega-Fi e dalla civic Leini al centro, e Silvia Cossu, candidata da M5s. ** PIOSSASCO Vincitrice delle primarie, Simona RANERI è la candidata del campo largo, con il sostegno di Pd, M5s, Sinistra Indipendente e della civica Insieme è Possibile con Simona'. Il centrodestra propone Roberto GERBALDO; le due liste civiche Progetto Più e "Idea Più candidano Orazio PALAZZOLO; Giorgio ROCCO è il candidato di SinISTRA PER PIOSSASCO E GIANLUCA GAMBINO DI SUD CHIAMA NORD. **RIVOLI Andrea TRAGAIOLI, sindaco uscente, si ricandida per il centrodestra (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Democrazia Cristiana e due liste civiche). Lo sfidano Alessandro ERRIGO per il centrosinistra (Pd, Alleanza Verdi-Sinistra e Rivoli Città d'Europa (Italia Viva, + Europa, Psi, LibDem e Insieme) e tre liste civiche: Rivolesi, Rivoli mi riguarda e Giovane Rivoli. Michele BOULANGER è il candidato del Movimento 5 Stelle. **SETTIMO La sindaca uscente Elena PIASTRA cerca il bis con il sostegno del capo largo (Partito Democratico, Settimo Futura, Piastra Sindaca, Azione, Moderati e Movimento 5 Stelle). La sfidano il candidato del centrodestra Manolo MAUGERI (Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia), Antonio BORRINI (Difendi Settimo), e Rosa CATENACCIO (Insieme per Settimo). ** VINOVO La contesa elettorale è tra Luca PIARDI, candidato di Vinovo Ci siamo!, Maria Grazia MIDOLLINI (Uniamo Vinovo e Vinovo Progressista), Alessandro MAFFUCCI (Sentiamoci Vinovo) e Ivana ZANINI, candidata del centrodestra e della Lista civica Zanini sindaco.