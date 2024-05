VERSO IL VOTO

Il Piemonte ha fatto 13 (liste)

Cinque i candidati alla presidenza della Regione: l'uscente Cirio (centrodestra), Pentenero (centrosinistra), Disabato (M5s), Frediani (Piemonte popolare) e Costanzo (Libertà). Tanti aspiranti a entrare a Palazzo Lascaris. Ora gli uffici procedono ai controlli

Tredici liste e cinque listini, tanti quanti i candidati alla presidenza della Regione Piemonte: Alberto Cirio per il centrodestra, Gianna Pentenero per il centrosinistra, Sarah Disabato per il Movimento 5 Stelle, Francesca Frediani per Piemonte Popolare e Alberto Costanzo per Libertà, formazione nata su impulso di Cateno De Luca (e dell’ex grillina Laura Castelli). L’ultimo listino in ordine di tempo a essere presentato quello a sostegno del presidente Cirio, a guidarlo l’assessore regionale uscente di FdI, Elena Chiorino. A sostenere Cirio le liste FI insieme a Udc, FdI, Lega, Noi Moderati e lista civica Piemonte Moderato Liberale. Per la sfidante Pentenero corrono Pd, Avs, Stati Uniti d’Europa, lista civica Pentenero presidente e lista civica Piemonte ecologista e solidale. Nel pomeriggio verrà valutata l’ammissibilità delle liste. Gli esiti, comprensivi anche dello screening che verrà fatto nelle altre circoscrizioni piemontesi, verranno comunicati lunedì.